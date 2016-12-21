В пустыне Сахара выпал снег

21.12.2016 12:52

В пустыне Сахаре впервые за последние 37 лет выпал снег и при том растаял не сразу.

Фотографии заснеженной пустыни сделал фотограф Карим Бучетата, пишет Трибун с ссылкой наTelegraph.

Подобное явление в последний раз наблюдали в феврале 1979 года.