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В пустыне Сахара выпал снег

21.12.2016 12:52
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В пустыне Сахара выпал снег

В пустыне Сахаре впервые за последние 37 лет выпал снег и при том растаял не сразу.
Фотографии заснеженной пустыни сделал фотограф Карим Бучетата, пишет Трибун с ссылкой наTelegraph.
Подобное явление в последний раз наблюдали в феврале 1979 года.



Теги: Донбасс, снег, Сахара
 
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