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Возмездие России за военные преступления в Сирии: стало известно, кто взял на себя ответственность за жестокое убийство посла России в Турции

21.12.2016 14:23
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Возмездие России за военные преступления в Сирии: стало известно, кто взял на себя ответственность за жестокое убийство посла России в Турции

Объединение исламских террористов, которое носит название "Джейш аль-Фатх", заявило о том, что члены именно этой группировки совершили жестокое убийство российского дипломата в Турции Андрея Карлова, пишет Диалог UA.

Об этом сообщают турецкие телеканалы.
Журналисты напоминают, что убийство 62-летнего посла шокировало и напугало руководителей Турции и России.
Эксперты расценивают громкую смертькак первый шаг исламистов в жестокой мести в отношении России за серию военных преступлений, которые совершили российские военные в Сирии.
Международные правозащитные организации и лидеры западных стран неоднократно указывали на опасные последствия для Кремля серийных убийств мирного населения под Алеппо.
Путин долгое время игнорировал угрозы и избегал террористических атак, однако убийство посла стало первым событием, которое серьезно обеспокоило Кремль дальнейшими последствиями.
Отметим, что Андрея Карлова расстрелял молодой полицейский. Убившим посла оказался 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ,



Теги: Россия, Донбасс, Турция, убийство, посол
 
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