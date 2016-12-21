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Жертвами теракта в Берлине могли стать супруги-украинцы

21.12.2016 14:07
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Жертвами теракта в Берлине могли стать супруги-украинцы

Продолжается опознание тех, кто погиб под колесами грузовика во время теракта в Берлине. Их 11 человек. Личность пяти из них установлена. Полиция не исключает, что трое из них — иностранные граждане. Посол Украины в Германии Андрей Мельник указал в своем «Твиттере», то один из погибших может с высокой степенью вероятности быть нашим соотечественником, пишут Факты.
Канал ТСН со ссылкой на свои источники уточняет, что речь идет о семейной паре эмигрантов, которые уехали в Германию из Украины 15 лет назад. Жена получила немецкое гражданство, муж сохранил украинский паспорт.
Пропала без вести молодая итальянка. Ее мобильный телефон был найден на месте теракта. Самой женщины нет ни среди погибших, ни среди раненых.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что среди пострадавших в результате теракта в Берлине есть израильский гражданин. Его жена, также находившаяся на Рождественской ярмарке, числится пропавшей без вести.



Теги: Донбасс, Берлин, теракт, жертвы
 
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