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Црвена Звезда отказалась от Лукмана Аруны

22.12.2016 12:45
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Црвена Звезда отказалась от Лукмана Аруны

Как сообщает sportske.net, сербский клуб решил не рисковать подписывать контракт с нигерийцем Лукманом Аруной, у которого во время медицинского осмотра были обнаружены проблемы с коленом.

Кроме того, также сообщается, что клуб отпугнули финансовые аппетиты футболиста, который, в случае подписания соглашения, имел бы зарплату выше средней в клубе.

Напомним, что срок действия контракта Аруны с «Динамо» истекает 1 января 2017 года. После этого он становится свободным агентом.

 

Источник: football.sport.ua.



Теги: Донбасс, спорт, футбол, игра, Сербия
 
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