Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Главного аудитора НАТО нашли мертвым с пулевым ранением в голову

22.12.2016 17:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Главного аудитора НАТО нашли мертвым с пулевым ранением в голову

Одного из главных аудиторов НАТО Ива Шанделона найдено мертвым в бельгийском городе Анденн в прошлую пятницу. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на Sudinfo.

Тело мужчины с пулевым ранением в голову было обнаружено в 140 км от места его работы и в 100 км от города Ленс, где он проживал. Рядом с телом было обнаружено незарегистрированное оружие.

Пока что полиция склоняется к версии самоубийства, так как сам Шанделон был владельцем трех единиц зарегистрированного оружия. Однако найденный рядом пистолет ему не принадлежал.

Шанделон выполнял функции генерального аудитора НАТО и занимался делами, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма. По словам людей из его окружения, в последнее время погибший получал "странные звонки".

Семья погибшего не верит в самоубийство и заявляет, что Шанделон запланировал семейный отдых на Рождество и новогодние праздники.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, Бельгия, убийство, НАТО, аудитор
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх