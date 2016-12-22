Главного аудитора НАТО нашли мертвым с пулевым ранением в голову

22.12.2016 17:02

Одного из главных аудиторов НАТО Ива Шанделона найдено мертвым в бельгийском городе Анденн в прошлую пятницу. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на Sudinfo.

Тело мужчины с пулевым ранением в голову было обнаружено в 140 км от места его работы и в 100 км от города Ленс, где он проживал. Рядом с телом было обнаружено незарегистрированное оружие.

Пока что полиция склоняется к версии самоубийства, так как сам Шанделон был владельцем трех единиц зарегистрированного оружия. Однако найденный рядом пистолет ему не принадлежал.

Шанделон выполнял функции генерального аудитора НАТО и занимался делами, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма. По словам людей из его окружения, в последнее время погибший получал "странные звонки".

Семья погибшего не верит в самоубийство и заявляет, что Шанделон запланировал семейный отдых на Рождество и новогодние праздники.

Источник: from-ua.com.