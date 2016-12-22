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Главного аудитора НАТО нашли мертвым с пулевым ранением в голову
Одного из главных аудиторов НАТО Ива Шанделона найдено мертвым в бельгийском городе Анденн в прошлую пятницу. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на Sudinfo.
Тело мужчины с пулевым ранением в голову было обнаружено в 140 км от места его работы и в 100 км от города Ленс, где он проживал. Рядом с телом было обнаружено незарегистрированное оружие.
Пока что полиция склоняется к версии самоубийства, так как сам Шанделон был владельцем трех единиц зарегистрированного оружия. Однако найденный рядом пистолет ему не принадлежал.
Шанделон выполнял функции генерального аудитора НАТО и занимался делами, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма. По словам людей из его окружения, в последнее время погибший получал "странные звонки".
Семья погибшего не верит в самоубийство и заявляет, что Шанделон запланировал семейный отдых на Рождество и новогодние праздники.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, Бельгия, убийство, НАТО, аудитор
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