Известная американская певица заявила, что будет бороться против Дональда Трампа

22.12.2016 07:40

Издание «Independent» пишет, что Кэти Перри заявила, что выборы президента в США и участие в них Хиллари Клинтон произвели на нее огромное впечатление, вдохновив на новый альбом совершенно новой музыки, - передает replyua.net.



Певица выложила фрагменты двух будущих клипов в Инстаграм, намекая на новый музыкальный проект. Она рассказала, что начала работу над ним в начале декабря, когда в нескольких интервью рассказывала о своем опыте работы с Клинтон. Перри сообщила: «В первую очередь, я невероятно благодарна за то, что была удостоена гуманитарной премии Одри Хепберн. Эта награда, врученная мне Клинтом, станет постоянным напоминанием о том, что действительно важно в этом мире и о чем стоит задумываться».



Она добавила: «Хиллари помогла мне понять, что все мы равны и едины, независимо от цвета кожи, статуса или образования. Она зажгла во мне огонь, который разгорается ярче с каждым днем, и он никогда не погаснет. В своем искусстве я буду продолжать бороться против социального неравенства и несправедливости, я верю, что могу что-то изменить». Как известно, Перри во время избирательной кампании в США проявила себя как одна из самых ярых сторонниц Клинтон, выступив на ее шоу во время предвыборной агитации в Филадельфии. После победы Трампа Перри призывала неравнодушных бороться против его политики и организовала хештег в Твиттере «#LoveTrumpsHate».

Источник: replyua.net.