Коробка конфет вызвала скандал между Хорватией и Словенией

22.12.2016 07:15

Посольство Хорватии в Словении решило разослать в госучреждения этой страны коробку шоколадных конфет под названием "Привет из Хорватии", что вызвало дипломатический скандал.

"Наше (Хорватии. - Ред.) посольство в Словении на праздники разослало сотрудникам министерства иностранных дел Словении, в канцелярии премьера Церара и президента Борута Пахора шоколадные конфеты с надписью "Привет из Хорватии", - говорится в сообщении, передает ЕП со ссылкой на 24sata.

В словенском правительстве расценили этот жест как "неприемлемую провокацию", поскольку на коробке конфет была изображена карта Хорватии, на которой территория Хорватии включает в себя спорные со Словенией территории.

На рисунке, изображенном на коробке конфет, граница Хорватии проведена по середине Пиранского залива.

Как известно, именно Пиранский залив является объектом территориальных споров между Словенией и Хорватией, что привело к блокированию Словенией вступления Хорватии в ЕС.

Стоит также добавить, что обе страны решают дело о делимитации границы в Международном арбитражном суде.

В ответ на такие действия хорватской стороны словенские власти вернули конфеты в посольство Хорватии в пакетах "Я чувствую Словению".

Впрочем, МИД Словении решило не направлять официальную дипломатическую ноту в Хорватию, чтобы избежать ухудшения ситуации в двусторонних отношениях.

Источник: from-ua.com.