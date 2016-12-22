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Новый олимпийский вид спорта в скором будущем: гонки на дронах делают серьезные заявки

22.12.2016 22:45
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Новый олимпийский вид спорта в скором будущем: гонки на дронах делают серьезные заявки
Гонки на квадрокоптерах привлекли пристальное внимание в мире спортивных ассоциаций. После прошедшего в декабре 2016 года Всемирного саммита гонок дронов стало известно, что планируется включение нового вида спорта в программу зимних Олимпийских игр в Корее в 2018 году.

Разработанные не так давно радиоуправляемые дроны-квадрокоптеры постепенно превращаются из дорогих игрушек в полноценный вид спорта и набирают популярность во всем мире.

Представителям Олимпийских игр в ближайшем будущем предстоит одобрить заявку о включении гонок на радиоуправляемых дронах в программу зимних Олимпийских игр, которые состоятся в корейском городе Пхенчан уже в 2018 году.

На сегодняшний день уже принято решение о проведении на данном мероприятии показательных выступлений дронов.

Следует заметить, что любители и профессионалы данного вида спорта по сути являются гонщиками за штурвалом гоночного болида. Для соревнований возводят специальные трассы, техники и пилоты квадрокоптеров выбирают снаряжение, разрабатывают стратегию гонки. Масштабы данных мероприятий довольно серьезные. Призовые фонды достигают сотен тысяч долларов. Победитель соревнований Drone Prix, прошедших этой весной в Дубаи получил за первое место 250 тысяч долларов.

Как сообщалось ранее, этим летом Генштаб ВСУ получил от США 72 аналоговых мини-беспилотника Raven RQ-11B стоимостью в несколько миллионов долларов, которые оказались неэффективны в работе, так как противник без труда может их перехватить и взломать данные.

 

Источник: dialog.ua.



Теги: Донбасс, спорт, Олимпийские игры, гонки, дрон
 
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