Новый олимпийский вид спорта в скором будущем: гонки на дронах делают серьезные заявки

22.12.2016 22:45

Гонки на квадрокоптерах привлекли пристальное внимание в мире спортивных ассоциаций. После прошедшего в декабре 2016 года Всемирного саммита гонок дронов стало известно, что планируется включение нового вида спорта в программу зимних Олимпийских игр в Корее в 2018 году.

Разработанные не так давно радиоуправляемые дроны-квадрокоптеры постепенно превращаются из дорогих игрушек в полноценный вид спорта и набирают популярность во всем мире.