Путин заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом

22.12.2016 09:00

Экономические и политические ограничения разъединяют страны и не дают им объединять усилия в борьбе с терроризмом. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителям обеих палат российского парламента.

"Все ограничения в сфере экономики, в политической сфере - они разъединяют государства и не дают объединять усилия в борьбе с общим злом - с терроризмом. Мы пропускаем удары из-за этого - и мы, и они", - сказал Путин. Кроме того, Путин выразил надежду, что ввиду последних событий в Германии (теракта в Берлине), сотрудничество стран Европы с РФ в вопросе борьбы с терроризмом станет боллее тесным.

"К сожалению, это не только от нас зависит, мы-то готовы, вы знаете. Надеюсь, что последние трагические события, в том числе в Германии, будут побуждать наших партнеров теснее работать вместе с нами по этому важному для всех направлению", - сказал он.

Источник: ua.today.