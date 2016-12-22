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Путин заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом

22.12.2016 09:00
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Путин заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом

Экономические и политические ограничения разъединяют страны и не дают им объединять усилия в борьбе с терроризмом. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителям обеих палат российского парламента.

"Все ограничения в сфере экономики, в политической сфере - они разъединяют государства и не дают объединять усилия в борьбе с общим злом - с терроризмом. Мы пропускаем удары из-за этого - и мы, и они", - сказал Путин. Кроме того, Путин выразил надежду, что ввиду последних событий в Германии (теракта в Берлине), сотрудничество стран Европы с РФ в вопросе борьбы с терроризмом станет боллее тесным.

"К сожалению, это не только от нас зависит, мы-то готовы, вы знаете. Надеюсь, что последние трагические события, в том числе в Германии, будут побуждать наших партнеров теснее работать вместе с нами по этому важному для всех направлению", - сказал он. 

 

Источник: ua.today.



Теги: Донбасс, Путин, терроризм, санкции
 
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