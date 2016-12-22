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Скульптору Анишу Капуру запретили использовать в своих работах алмазную пыль
Таким образом британский художник Стьюарт Сэмпл объявил скульптору "войну".
Британский художник Стьюарт Сэмпл объявил войну британско-индийскому скульптору Анишу Капуру, лишив его прав использовать в своих работах алмазную пыль, которая считается самым сверкающим материалом. Об этом сообщает портал Artnet.
Стюарт Сэмпл, который занимается продажами "самых блестящих блесток" на своем сайте, утверждает, что алмазная пыль его производства прозрачна на 99,8 процента и отражает свет лучше других аналогов.
Совершая покупку, клиенту приходится подтверждать, что он "не является Анишем Капуром, никак не связан с Анишем Капуром и сделает все, чтобы блестки не попали в руки Аниша Капура".
Ранее Сэмпл произвел "самый розовый" пигмент, таким же образом запретив скульптору использовать его в своих работах.
Отметим, что подобное поведение вызвано приобретением Капуром эксклюзивных прав на использование в произведениях искусства состава Vantablack, который считается самым черным пигментом в мире.
Как сообщалось ранее, автор знаменитой "стальной капли" в Чикаго Аниш Капур создаст арт-объект в Киеве.
Аниш Капур — британско-индийский скульптор, член группы "Новая британская скульптура", лауреат Премии Тернера, рыцарь-бакалавр, командор ордена Британской империи, а также член Королевской академии художеств.
С конца 1990-х Капур создал ряд масштабных работ. В 2000 одна из работ Капура "Параболические воды", состоящая из вращающейся окрашенной воды, была показана в Лондоне. В 2001 "Зеркало неба", большое зеркальное произведение, которое отражало небо и окружающее пространство, было установлено в Ноттингеме. В 2004 "Облачные врата", 110-тонная стальная капля, торжественно открыта в парке "Миллениум" в Чикаго. Осенью 2006 другая зеркальная скульптура, также названная "Зеркало неба", была показана в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке.
Источник: 112.ua.
Теги: Донбасс, Великобритания, художник, скульптор
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