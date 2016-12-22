В Иркутске к «Боярышнику» присоединилась смертельная «Береза»

22.12.2016 11:00

Медики Иркутска зафиксировали первый случай смертельного отравления контрафактной водкой «Белая береза».

Об этом пишет ТАСС.

По данным городской комиссии по чрезвычайном ситуациям, погибла жительница Ленинского района, умерла на дому. Перед смертью женщина пила «Березу».

Отметим, в региональном Минздраве сообщают, что число жертв отравления поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске достигло 71.

Российские СМИ сообщают, что часть из смертельных случаев произошла от отравления не метанолом, а остальные — неизвестным ядом.

Как сообщала Politeka, сейчас в городе действует режим ЧС, торговля непищевой спиртосодержащей продукцией запрещена. Следователи возбудили по факту случившегося уголовное дело, арестованы 11 подозреваемых.

Источник: politeka.net.