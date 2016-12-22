В Казани водитель "Лады" заехал в международный терминал аэропорта (ВИДЕО)

22.12.2016 19:50

В Казани в России мужчина на автомобиле ВАЗ-2115 протаранил стену аэропорта и проехал сквозь международный терминал. Об этом сообщает издание "Реальное время".

По данным издания, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Водитель въехал на территорию аэропорта, уходя от погони ДПС. Сначала мужчина протаранил шлагбаум на парковке, затем - стеклянную стену терминала.

"После чего машина продолжила движение уже внутри: проехала через территорию кафе, зала ожидания и покинула здание, пробив еще одну стеклянную стенку", - отмечает издание.

Как сообщает "Сноб", водитель, 40-летний Руслан Нуртдинов, в прошлом служил в СОБРе МВД Татарстана.

В результате на привокзальной площади злоумышленника задержали сотрудники ДПС. На одном из видео с места происшествия можно увидеть, как правоохранители избивают задержанного ногами.

Источник: 112.ua.