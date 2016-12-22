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В России озвучили имена возможных преемников Путина
Валерий Соловей, являющийся известным политологом России, во время своего разговора с журналистами «Бизнес Онлайн» озвучил мнение о том, кто же может стать заменой Владимиру Путину на посту президента Российской Федерации.
Как передает replyua.net, российский политолог сделал несколько предположений по этому поводу.
Так, по его мнению, одним из преемников Путина может быть Сергей Шойгу, возглавляющий Министерство обороны России. В это же время Соловей отмечает, что Сергей Иванов едва ли займет президентский пост, ведь он, по всей видимости, «не против пойти на отдых и заняться каким-либо полезным для души делом».
Также политолог напомнил, что в недалеком прошлом возможным заместителем Путина считали бывшего ранее силовиком, а нынче губернатора Тульской области Дюмина. По мнению экспертом, действующий президент России едва ли видит последнего на своем посту.
Примечательно что, по мнению политолога, хорошие шансы в очередной раз стать президентом России существуют у нынешнего главы правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, ведь у Путина есть доверие к нему.
Но вместе с этим, по мнению эксперта, в России должна произойти конституционная реформа, чтобы Медведев пошел на второй срок. По мнению Соловья, в случае если Медведев таки займет кресло Путина, то это может привести к дестабилизации политической ситуации в государстве.
Источник: from-ua.com.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, преемник
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