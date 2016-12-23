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Российские СМИ сообщили о клинической смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова

23.12.2016 15:34
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Российские СМИ сообщили о клинической смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был экстренно госпитализирован, врачи вывели его из состояния клинической смерти. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.

"Юрий Михайлович действительно был госпитализирован в пятницу в одну и московских клиник. Он помещен в реанимацию", — сказал собеседник агентства. По его словам, Лужкова вывели из состояния клинической смерти, "сейчас за его жизнь борются медики".

В свою очередь пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков опроверг агентству эту информацию. "Никакой экстренной госпитализации не было, я разговаривал с Юрием Михайловичем", — сказал представитель бывшего мэра, добавив, что "Юрий Михайлович имеет право на то, чтобы обратиться к медикам".

 Ранее в комментарии "Дождю" Теребков заявил, что Лужков находится в клиническом госпитале Лапино, срочной госпитализации не было. О госпитализации Лужкова сообщал телеканал Life. По его информации, Лужков упал в обморок в библиотеке МГУ. По данным издания, бывший мэр Москвы долгое время принимал сильнодействующий лекарственный препарат, после чего у него произошел приступ.

Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 годы.



Фото: www.interfax.ru/

Теги: Донбасс, мэр, смерть, Юрий Лужков
 
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