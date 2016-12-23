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- Российские СМИ сообщили о клинической смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова15:34
Российские СМИ сообщили о клинической смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был экстренно госпитализирован, врачи вывели его из состояния клинической смерти. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.
"Юрий Михайлович действительно был госпитализирован в пятницу в одну и московских клиник. Он помещен в реанимацию", — сказал собеседник агентства. По его словам, Лужкова вывели из состояния клинической смерти, "сейчас за его жизнь борются медики".
В свою очередь пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков опроверг агентству эту информацию. "Никакой экстренной госпитализации не было, я разговаривал с Юрием Михайловичем", — сказал представитель бывшего мэра, добавив, что "Юрий Михайлович имеет право на то, чтобы обратиться к медикам".
Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 годы.
Фото: www.interfax.ru/
Теги: Донбасс, мэр, смерть, Юрий Лужков
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