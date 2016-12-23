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США намерены расширить свой ядерный потенциал - Трамп жестко ответил на заявление Путина

23.12.2016 07:45
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США намерены расширить свой ядерный потенциал - Трамп жестко ответил на заявление Путина

"Соединенные Штаты должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал до тех пор, пока весь мир не придет к пониманию в отношении ядерных бомб", - написал избранный американский глава Дональд Трамп, сообщает obozrevatel.com.

Отметим, ранее президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что Россия сейчас сильнее любого потенциального агрессора.


Фото: 112.ua/

Теги: Россия, Донбасс, Путин, ответ, заяц, трамплин
 
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