Автор книг о Гарри Поттере намерена издать два новых романа

24.12.2016 22:00

Автор серии культовых книг о волшебнике Гарри Поттере писательница Джоан Роулинг пообещала фанатам написать два новых романа.

Ода из книг будет опубликована под настоящим именем писательницы, а вторая под псевдонимом Роберт Гэлбрейт (Robert Galbraith в оригинале, — ред.). Отметим, что под таким псевдонимом Роулинг пишет свои детективные произведения.

По словам Роулинг, новый роман будет не о приключениях главного героя фильма «Фантастические твари и места их обитания» Ньюта Скаламандера.

Между тем, писательница не стала ни опровергать, ни подтверждать информацию о том, что новая книга, возможно, станет продолжением саги о Гарри Поттере.