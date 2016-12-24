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Автор книг о Гарри Поттере намерена издать два новых романа

24.12.2016 22:00
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Автор книг о Гарри Поттере намерена издать два новых романа

Автор серии культовых книг о волшебнике Гарри Поттере писательница Джоан Роулинг пообещала фанатам написать два новых романа.

Ода из книг будет опубликована под настоящим именем писательницы, а вторая под псевдонимом Роберт Гэлбрейт (Robert Galbraith в оригинале, — ред.). Отметим, что под таким псевдонимом Роулинг пишет свои детективные произведения.

По словам Роулинг, новый роман будет не о приключениях главного героя фильма «Фантастические твари и места их обитания» Ньюта Скаламандера.

Между тем, писательница не стала ни опровергать, ни подтверждать информацию о том, что новая книга, возможно, станет продолжением саги о Гарри Поттере.


Фото: www.kleo.ru/

Теги: Донбасс, книги, писатель, Гарри Поттер, Джоан Роулинг
 
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