Последние новости раздела
- Автор книг о Гарри Поттере намерена издать два новых романа22:00
- В Индии женщина вернулась к родственникам через 40 лет после своих похорон20:56
- Порошенко поздравляет христиан западного обряда с Рождеством18:22
- "Ворованное нужно отдавать" - российский писатель об аннексии Крыма17:59
- Иудеи всего мира сегодня, 24 декабря, начинают отмечать праздник Хануки16:48
- Немецкие СМИ назвали предрождественские покупки ангелы Меркель16:11
- Экс-премьер Азаров в соцсети опубликовал видео, на котором жители России поют украинские песни (ВИДЕО)12:32
- На границе с оккупированным Крымом пограничники зафиксировали перемещение военной техники, катера и вертолеты вооруженных сил РФ10:19
- Поздравительное письмо Путина - Трамп назвал высказанные в письме мысли "очень правильными"09:50
- Скрипкам Страдивари осталось звучать не более ста лет - ученые разгадали феномен знаменитых инструментов07:59
Автор книг о Гарри Поттере намерена издать два новых романа
24.12.2016 22:00
Автор серии культовых книг о волшебнике Гарри Поттере писательница Джоан Роулинг пообещала фанатам написать два новых романа.
Ода из книг будет опубликована под настоящим именем писательницы, а вторая под псевдонимом Роберт Гэлбрейт (Robert Galbraith в оригинале, — ред.). Отметим, что под таким псевдонимом Роулинг пишет свои детективные произведения.
По словам Роулинг, новый роман будет не о приключениях главного героя фильма «Фантастические твари и места их обитания» Ньюта Скаламандера.
Между тем, писательница не стала ни опровергать, ни подтверждать информацию о том, что новая книга, возможно, станет продолжением саги о Гарри Поттере.
Фото: www.kleo.ru/
Теги: Донбасс, книги, писатель, Гарри Поттер, Джоан Роулинг
Читайте также:
- В Украине составлен "черный список" российских книг
- "Летописцами" войны на Донбассе вызвались быть российские писатели- пропагандисты Шаргунов и Прилепин
- "В России сейчас все пропитано ненавистью",- Дмитрий Быков
- Писатель о болезненном интересе россиян на события, происходящие в Украине
- Население России нельзя называть обществом, большая война возможна - российский писатель (ВИДЕО)
- "Вы - рашисты, верные пропутинцы, имперцы - мне омерзительны", - Ян Валетов
- Морг Енакиево забит трупами боевиков, трупы российских "ихтамнетов" везут в Донецк в больницу Калинина - блогер22:09
- Эти испытания посланы нам не зря, нужно любить и верить - дончане и луганчане обратились к землякам на оккупированных территориях (ВИДЕО)21:50
- Три разящих удара "Донбасса" по "Кривбассу" 21:39
- Боевики на Светлодарской дуге обстреляли гуманитарную группу проекта "Эвакуация-200" (ВИДЕО)21:03
- Недалеко от Авдеевки в "серой зоне" прямо напротив позиций боевиков развевается украинский флаг (ФОТО)21:01
- Волонтер сообщил о большом прорыве сил АТО на Светлодарской дуге20:53
- "Тишина" в зоне АТО является относительной - СЦКК20:13
- Бюджет 2017 - чего ожидать украинцам (ВИДЕО)20:09
- Сегодня боевики 23 раза нарушили "режим тишины" провокационными обстрелами19:27
- В "ДНР" началась охота на волков19:11
- Морг Енакиево забит трупами боевиков, трупы российских "ихтамнетов" везут в Донецк в больницу Калинина - блогер22:09
- Автор книг о Гарри Поттере намерена издать два новых романа22:00
- Эти испытания посланы нам не зря, нужно любить и верить - дончане и луганчане обратились к землякам на оккупированных территориях (ВИДЕО)21:50
- Три разящих удара "Донбасса" по "Кривбассу" 21:39
- С нового года в Украине подорожают сигареты 21:29
- Боевики на Светлодарской дуге обстреляли гуманитарную группу проекта "Эвакуация-200" (ВИДЕО)21:03
- Недалеко от Авдеевки в "серой зоне" прямо напротив позиций боевиков развевается украинский флаг (ФОТО)21:01
- В Индии женщина вернулась к родственникам через 40 лет после своих похорон20:56
- Волонтер сообщил о большом прорыве сил АТО на Светлодарской дуге20:53
- С нового года все предприниматели, даже "спящие" и не имеющие дохода, должны платить ЕСВ20:33
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Догралися: «кварталівців» поперли з «1+1»
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- "Разборки по-ДНРовски": Захарченко якобы пристрелил "военноначальника", виновного в провале операции на Светлодарской дуге
- Удару подвергся "свежий" российский артдивизион, морг Енакиево забит трупами "ихтамнетов"
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- Светлодарская дуга - вся правда от участника боев комбата с позывным "Купол" (ВИДЕО)