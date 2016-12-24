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Иудеи всего мира сегодня, 24 декабря, начинают отмечать праздник Хануки
Праздник начинается каждый год 25-го числа еврейского месяца кислева и продолжается 8 дней. На этот раз эти дни приходятся на период с вечера 24 декабря 2016 г. по 1 января 2017 г. Отметим, в еврейском календаре новый день начинается с заходом солнца, а не в полночь.
Евреи отмечают Хануку cо II века до н. э. Согласно еврейской традиции, после осквернения греческими язычниками Иерусалимского храма вспыхнуло восстание, завершившееся победой иудейских войск.
После изгнания греческих захватчиков из Израиля и взятия Иерусалима войсками Иуды Хасмонея по прозвищу Макаби (Молот) евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный храм города. В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник - менору, огонь которого надо поддерживать постоянно. Но неоскверненного масла для светильника оказалось совсем мало. На изготовление же и освящение нового требовалось восемь дней.
Однако чудесным образом огонь в золотой меноре горел восемь дней, в течение которых приготовили новые запасы масла. В память об этом событии в праздник каждый вечер зажигают свечи: одну — в первый день праздника, две — во второй, три — в третий и так далее, до восьми, используя для этого, как правило, специальный подсвечник — ханукию. При этом принято устанавливать ханукию на улице у входа в дом или на подоконнике, чтобы ее свет был виден всем.
Самая знаменитая из ханукальных игр – игра в волчок, дрейдел. Его делают в виде кубика, на четырех сторонах которого пишут буквы "нун", "гимел", "эй" и "шин": первые буквы слов "нес гадоль га шам" ("чудо великое произошло там" – т. е. в стране Израиля). В Израиле вместо буквы "шин" пишут букву "пэй". Таким образом, буквы образуют аббревиатуру слов "нес гадоль га по" ("чудо великое произошло здесь").
Для того чтобы и дети почувствовали особую атмосферу Хануки, принято дарить им в дни праздника "дмей Ханука", или на идиш "ханука-гелд" – деньги, которые они могут использовать по своему усмотрению.
Источник: 112.ua.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, праздник, Ханука, иудей
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