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Немецкие СМИ назвали предрождественские покупки ангелы Меркель
24.12.2016 16:11
В преддверии Рождества канцлер Германии Ангела Меркель купила в супермаркете картофель, масло, творог, перец и коробку конфет. Об этом сообщает Bild, новость передает news.liga.net.
Как пишет издание, на праздничном столе Меркель не будет ни рождественского гуся, ни карпа, ни алкоголя.
Единственный продукт в корзине канцлера, который можно назвать праздничным, - это коробка конфет Mon Chéri.
За все свои покупки Меркель заплатила около 100 евро.
Издание подсчитало, что в течение года политик посетила этот супермаркет около 30 раз.
Фото: news-for.me/
Теги: Донбасс, Германия, Рождество, супермаркет, Ангела Меркель, покупки, канцлер
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