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Немецкие СМИ назвали предрождественские покупки ангелы Меркель

24.12.2016 16:11
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Немецкие СМИ назвали предрождественские покупки ангелы Меркель

В преддверии Рождества канцлер Германии Ангела Меркель купила в супермаркете картофель, масло, творог, перец и коробку конфет. Об этом сообщает Bild, новость передает news.liga.net.

Как пишет издание, на праздничном столе Меркель не будет ни рождественского гуся, ни карпа, ни алкоголя.

Единственный продукт в корзине канцлера, который можно назвать праздничным, - это коробка конфет Mon Chéri. 
За все свои покупки Меркель заплатила около 100 евро.

Издание подсчитало, что в течение года политик посетила этот супермаркет около 30 раз.


Фото: news-for.me/

Теги: Донбасс, Германия, Рождество, супермаркет, Ангела Меркель, покупки, канцлер
 
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