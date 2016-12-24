Немецкие СМИ назвали предрождественские покупки ангелы Меркель

24.12.2016 16:11

В преддверии Рождества канцлер Германии Ангела Меркель купила в супермаркете картофель, масло, творог, перец и коробку конфет. Об этом сообщает Bild, новость передает news.liga.net.

Как пишет издание, на праздничном столе Меркель не будет ни рождественского гуся, ни карпа, ни алкоголя.

Единственный продукт в корзине канцлера, который можно назвать праздничным, - это коробка конфет Mon Chéri.

За все свои покупки Меркель заплатила около 100 евро.

Издание подсчитало, что в течение года политик посетила этот супермаркет около 30 раз.