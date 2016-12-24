Последние новости раздела
- Экс-премьер Азаров в соцсети опубликовал видео, на котором жители России поют украинские песни (ВИДЕО)12:32
- На границе с оккупированным Крымом пограничники зафиксировали перемещение военной техники, катера и вертолеты вооруженных сил РФ10:19
- Поздравительное письмо Путина - Трамп назвал высказанные в письме мысли "очень правильными"09:50
- Скрипкам Страдивари осталось звучать не более ста лет - ученые разгадали феномен знаменитых инструментов07:59
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Обама ограничил военное сотрудничество с Россией из-за оккупации Украины07:28
- Российские оборонные предприятия попали под новые санкции США22:40
- Пресс-конференция Путина, сигнал для украинцев - Кремль свою позицию менять не собирается, конца войне пока не видно19:16
- Путин назвал нормандский формат неэффективным, но он должен продолжать работать16:16
- Российские СМИ сообщили о клинической смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова15:34
Обама ограничил военное сотрудничество с Россией из-за оккупации Украины
24.12.2016 07:28
Президент США Барак Обама в пятницу, 23 декабря, подписал закон об ассигнованиях на оборонные нужды страны, предусматривающий ограничения в военном сотрудничестве с Россией, сообщает "РИА Новости".
"Никакие средства, выделенные министерству обороны США в 2017 финансовом году, не могут быть направлены на двустороннее военное сотрудничество между правительствами США и России до тех пор, пока министр обороны в сотрудничестве с госсекретарем не уведомят соответствующие комитеты конгресса о том, что РФ прекратила оккупацию украинской территории и агрессивные действия, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО", − отмечается в документе.
В законе указано, что Россия должна выполнять минские соглашения по Украине.
Отдельно прописан запрет на финансирование "любых действий", которые признают суверенитет России над Крымом. Исключением могут быть только случаи, связанные с национальной безопасностью США.
Документ также предусматривает выделение 4,3 миллиарда долларов на "сдерживание России". Эти средства пойдут на "политическую, экономическую и публичную дипломатию", а также на военную поддержку союзников по НАТО и других партнеров США в Европе и Азии.
При этом подчеркивается, что "данные ограничения не распространяются на любые действия, необходимые США для выполнения их обязательств в рамках двусторонних и международных соглашений по контролю над вооружениями и по нераспространению, а также других договоров".
Также они не распространяются на меры, необходимые для обеспечения действий США и НАТО в Афганистане.
Напомним, Конгресс США принял оборонный бюджет, ограничивающий военное сотрудничество с Россией.
Фото: www.unian.net/
Теги: Россия, США, Донбасс, закон, Обама, ограничение, сотрудничество
Читайте также:
- Кто слабак – вот главный вопрос, который будут выяснять президенты США и России на личной встрече в понедельник
- "Во всем виноват Обама", - пропагандист Кремля обвинил США в провале РФ на Евро-2016
- Стало известно, что Обама говорил Путину на встрече в Париже
- Обама тонко потроллил Кремль
- Белый дом в бюджете на 2016 год предусмотрел финансовую помощь Украине
- Путин заявил о прекращении огня в Сирии с 27 февраля
- Бой под Коминтерново: реванш за Светлодарскую дугу "ихтамнетам" не удался15:40
- Ситуация на блокпостах: очереди, машины в несколько рядов, слабое движение - информация от очевидцев15:27
- Вчерашний обстрел Дебальцево "ихтамнеты" провели для сюжета в российских СМИ15:19
- Открытый в Мариуполе информационно-аналитический центр единственный в Украине, а по оснащенности - четвертый в мире (ВИДЕО)15:01
- Министр МВД Аваков передал ГосЧС в Мариуполе новую технику и заявил о повышении на 80% зарплаты спасателям14:45
- Полицейские Донетчины получили от министра МВД Авакова ключи от квартир в Мариуполе14:27
- Стали известны подробности вчерашнего боя в районе Водяного на Донетчине14:12
- Кабмин намерен узаконить торговлю с "ЛДНР" - готовит расширенный перечень товаров13:46
- "Власти ДНР" сообщили о повреждении газопровода, железнодорожного цеха и жилых домов13:27
- "Разборки по-ДНРовски": Захарченко якобы пристрелил "военноначальника", виновного в провале операции на Светлодарской дуге13:17
- Бой под Коминтерново: реванш за Светлодарскую дугу "ихтамнетам" не удался15:40
- На Северном полюсе зафиксирована рекордная "жара"15:30
- Ситуация на блокпостах: очереди, машины в несколько рядов, слабое движение - информация от очевидцев15:27
- Вчерашний обстрел Дебальцево "ихтамнеты" провели для сюжета в российских СМИ15:19
- Открытый в Мариуполе информационно-аналитический центр единственный в Украине, а по оснащенности - четвертый в мире (ВИДЕО)15:01
- Министр МВД Аваков передал ГосЧС в Мариуполе новую технику и заявил о повышении на 80% зарплаты спасателям14:45
- Полицейские Донетчины получили от министра МВД Авакова ключи от квартир в Мариуполе14:27
- Стали известны подробности вчерашнего боя в районе Водяного на Донетчине14:12
- "Все кто брал кредиты в ПриватБанке, теперь должны не "какому-то дяде", а это "долг перед Родиной" - "Квартал 95" внес свой вклад в "национализацию" Приватбанка (ВИДЕО)14:03
- Кабмин намерен узаконить торговлю с "ЛДНР" - готовит расширенный перечень товаров13:46
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Догралися: «кварталівців» поперли з «1+1»
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- Стали известны ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- ВОТ И ВСЕ: Трамп считает, что население Крыма “выбрало Россию”
- Готовится показушная блокада Донбасса?