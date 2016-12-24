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Обама ограничил военное сотрудничество с Россией из-за оккупации Украины

24.12.2016 07:28
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Обама ограничил военное сотрудничество с Россией из-за оккупации Украины

Президент США Барак Обама в пятницу, 23 декабря, подписал закон об ассигнованиях на оборонные нужды страны, предусматривающий ограничения в военном сотрудничестве с Россией, сообщает "РИА Новости".

"Никакие средства, выделенные министерству обороны США в 2017 финансовом году, не могут быть направлены на двустороннее военное сотрудничество между правительствами США и России до тех пор, пока министр обороны в сотрудничестве с госсекретарем не уведомят соответствующие комитеты конгресса о том, что РФ прекратила оккупацию украинской территории и агрессивные действия, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО", − отмечается в документе.
 
В законе указано, что Россия должна выполнять минские соглашения по Украине.
 
Отдельно прописан запрет на финансирование "любых действий", которые признают суверенитет России над Крымом. Исключением могут быть только случаи, связанные с национальной безопасностью США.
 
Документ также предусматривает выделение 4,3 миллиарда долларов на "сдерживание России". Эти средства пойдут на "политическую, экономическую и публичную дипломатию", а также на военную поддержку союзников по НАТО и других партнеров США в Европе и Азии.
 
При этом подчеркивается, что "данные ограничения не распространяются на любые действия, необходимые США для выполнения их обязательств в рамках двусторонних и международных соглашений по контролю над вооружениями и по нераспространению, а также других договоров".
 
Также они не распространяются на меры, необходимые для обеспечения действий США и НАТО в Афганистане.
 
Напомним, Конгресс США принял оборонный бюджет, ограничивающий военное сотрудничество с Россией.
 



Фото: www.unian.net/

Теги: Россия, США, Донбасс, закон, Обама, ограничение, сотрудничество
 
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