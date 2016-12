Скрипкам Страдивари осталось звучать не более ста лет - ученые разгадали феномен знаменитых инструментов

24.12.2016 07:59

Два мастера струнных инструментов, Антонио Страдивари и Андреа Гварнери, прославились уникальными скрипками, звучание которых не могут повторить современные производители. Оба мастера работали во второй половине XVII века и заслужили репутацию изготовителей лучших струнных инструментов в мире, пишет "Вокруг света".

Их успех неоднократно пытались повторить, используя тот же тип древесины, геометрию и специальные приемы изготовления. Но эти попытки оказались тщетными.



Авторы исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, предлагают новую причину уникального звучания скрипок великих мастеров. По мнению тайваньских ученых, все дело в обработке древесины.



"Если сравнить клен времен Страдивари с современным кленом, можно заметить, что древесина очень разная", — говорит Хван-Чинг Тай, профессор из Национального университета Тайваня. Вместе с коллегами он проанализировал стружку из двух скрипок и двух виолончелей Страдивари, а также одной скрипки Гварнери.



Ученые обнаружили, что древесина легендарных инструментов подвергалась химической обработке. Ряд веществ удалось определить: это алюминий, кальций и медь. Вероятнее всего, древесину пропитывали определенным составом, чтобы вытравить насекомых и защитить от грибка. Не исключено, что эта обработка могла происходить еще на этапе заготовки древесины, а мастера скрипичных дел покупали уже обработанный материал. В наши дни такая обработка древесины не используется.

Еще один процесс, который мог повлиять на звучание инструментов, — разложение гемицеллюлозы, которая поглощает влагу. Благодаря этому скрипки содержали на четверть меньше частиц воды, чем современные инструменты. Ученые определили, что около трети этого компонента в изделиях Страдивари и Гварнери уже разложилось.



Лучшие исполнители на протяжении нескольких столетий выбирают именно скрипки Страдивари или Гварнери, уважая их за одновременно мощный и особенно мелодичный и "чистый" звук. Однако ученые предупреждают, что рано или поздно акустические характеристики инструментов исчерпают себя. Скорее всего, скрипкам Страдивари осталось звучать не более ста лет.



Ранее выдвигалась версия о том, что особенный звук скрипок Страдивари был вызван случайной ошибкой в ходе производства этих инструментов.

