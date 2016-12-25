Большую угрозу для США представляет собой Китай, а Россия ему в подметки не годится — Бен Родс

25.12.2016 12:05

Советник лидера Соединенных Штатов Америки Барака Обамы, которого зовут Бен Родс, сделал заявление, что армия России и ее правительство - это только "сиюминутный" запугиватель, ведь основную опасность для Америки представляет Китайская Народная Республика, пишет Диалог UA.

Такое приближенный к Обаме Родс заявил в ходе беседы с журналистом восточного телевизионного канала Al Jazeera.

"Я уверен, что РФ - это сиюминутная угроза для международного строя и мировой стабильности. Вот КНР, мне кажется, есть более мощным государством, власти которого позиционируют себя как главный конкурент США, чем та же Россия", - сказал Родс.

Таким образом, Родс опустил Кремль, который изо всех сил пытается противостоять Америке, видя ее главным врагом "русского мира".

Стоит отметить, что Родса назначили замом помощника по нацбезопасности США. Он начал сотрудничество с Бараком Обамой еще в 2007 году как главный спичрайтер.

К тому же во время правления Обамы, сообщает ТВ-канал, Родс имел огромное влияние на ведение внешнедипломатических отношений Штатов