Гибель посла РФ в Турции и авиакатастрофа ТУ-154 будут иметь последствия для мирового сообщества - Грицак

25.12.2016 22:18

Два трагических события - гибель российского посла в Турции и авиакатастрофа российского самолета ТУ-154 будут иметь последствия для мирового сообщества. Такую позицию высказал глава СБУ Василий Грицак в эфире ток-шоу "Hard Talk" телеканала "112 Украина".

"Был ли это террористический акт или какая-то неисправность самолета, я думаю, говорить еще рано. В любом случае, мне не нравится только тот факт, что, действительно, недавно погиб посол России в Турции при известных всем обстоятельствах, и сегодня самолет. Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества", - сказал Грицак.

Он также высказал мнение, что одновременная гибель такого количества людей – это трагедия для государства.

"У меня слишком мало данных, чтобы делать какие-то беспристрастные выводы, тем более мы не расследуем это дело и доступа к тем материалам у нас нет", - отметил глава СБУ.

Он добавил, что планируется анализ как общедоступных, так и закрытых данных.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который летел после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, исчез с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа.

По предварительным данным, катастрофа самолета произошла из-за того, что во время набоу высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Рассматривается версия об ошибке пилотирования.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, 8 членов экипажа и военные. Недавно стало известно, что все пассажиры самолета погибли.