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На борту разбившегося самолета был секретный груз, направляющийся в Сирию

25.12.2016 13:57
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На борту разбившегося самолета был секретный груз, направляющийся в Сирию

На борту разбившегося под Сочи ТУ-154, который летел в Сирию, находились сразу несколько высокопоставленных чиновников российского Министерства обороны, а также секретные документы ведомства по войне в регионе, пишет Диалог UA.
Об этом изданию "Фонтанка" сообщил анонимный источник из Министерства обороны России.
Он подчеркнул, что указанная информация находится под грифом "совершенно секретно". Фамилии предполагаемых офицеров на данный момент не раскрываются.
Источник подчеркнул, что на борту самолета могли находиться важнейшее секретные данные Министерства - информатор журналистов сообщил, что на борту в самолета, который официально принадлежит министерству обороны РФ, "курьер" перевозил значительное количество секретных военных бумаг.
В их числе были секретные депеши и документы по войне в Сирии.



Теги: Донбасс, самолет, груз, крушение
 
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