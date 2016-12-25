Новые подробности крушения Ту-154: с поверхности Черного моря извлекают личные вещи погибших пассажиров

25.12.2016 10:07

Ту-154 пролетел после взлета всего 4 километра, после чего потерпел страшное крушение. Сейчас в зоне падения ведется масштабная поисково-спасательная операция, на месте трагедии работают сотни спасателей и десятки катеров.

Спасатели рассказывают, что ими уже обнаружены личные вещи и чемоданы пассажиров, которые находились в рухнувшем в Черное море самолете российского военного ведомства Ту-154, пишет Диалог UA.

Все они найдены на поверхности моря, но участники операции не захотели рассказать, удалось ли выяснить, кому из пассажиров принадлежат найденные вещи.

Известно, что в списке пассажиров Ту-154 значился глава военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский, кроме журналистов Первого канала и "Звезды", на борту авиасудна мог находиться художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, генерал-лейтенант Валерий Халилов.

Также ранее сообщалось, что вместе с ними в сирийскую Латакию на базу Минобороны РФ летела Доктор Лиза, телефон которой на данный момент недоступен.

Отметим, что информированные источники озвучили версию, что самолет мог рухнуть из-за опасного маневра, который произвел пилот рухнувшего самолета.