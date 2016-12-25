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Опубликовано первое видео с места катастрофы российского ТУ-154: спасатели ищут обломки и трупы погибших пассажиров. ВИДЕО

25.12.2016 11:41
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Опубликовано первое видео с места катастрофы российского ТУ-154: спасатели ищут обломки и трупы погибших пассажиров. ВИДЕО

Журналисты опубликовали первое видео с места катастрофы российского пассажирского авиалайнера, который принадлежал Министерству обороны России и упал сегодня в прибрежной акватории Черного моря. Спасатели не пускают никого к месту крушения и пытаются обнаружить тела людей, которые присутствовали на борту, пишет Диалог UA.

Видеокадры поисковой операции появились в Сети.
Акваторию предполагаемой точки крушения прочесывают судна работников МЧС и аварийных служб. Они пытаются обнаружить тела людей, которые присутствовали на борту самолета и обломки самого лайнера.
На данный момент есть данные о нескольких телах, которые смогли выловить в море. Информации о нахождении черных ящиков самолета и выживших в авиакатастрофе пока не поступало.
Ранее сообщалось, что стали известны основные причины крушения самолета. СМИ утверждают, что найдены аудиозаписи, на которых зафиксированы попытки связаться с экипажем.



Теги: Россия, Донбасс, самолет, крушение
 
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