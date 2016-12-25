Причиной катастрофы ТУ-154 стал теракт — версии специалистов

25.12.2016 17:15

Российские эксперты и военные аналитики склоняются к версии о теракте на борту разбившегося сегодня самолета Министерства обороны России ТУ-154, пишет Диалог UA.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на опросы экспертов.

Офицер российских ВВС и летчик Андрей Красноперов уверен в том, что самолет взорвался вскоре после взлета. Он указал на факты, которые невозможно объяснить ничем иным, кроме как внезапным взрывом. Его смутило два подозрительных фактора - огромный разброс обломков самолета (15км) и крайне резкое прекращение полета сразу после взлета.

Другой эксперт, Вадим Лукашевич, также склоняется к версии о террористическом акте. Он сообщил, что если самолет начал разваливаться на части в воздухе, значит это разрушение спровоцировал взрыв - а это теракт.

При этом Александра Гольца настораживает факт слишком быстрого опровержения властями России версии о теракте: