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Причиной катастрофы ТУ-154 стал теракт — версии специалистов

25.12.2016 17:15
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Причиной катастрофы ТУ-154 стал теракт — версии специалистов

Российские эксперты и военные аналитики склоняются к версии о теракте на борту разбившегося сегодня самолета Министерства обороны России ТУ-154, пишет Диалог UA.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на опросы экспертов.
Офицер российских ВВС и летчик Андрей Красноперов уверен в том, что самолет взорвался вскоре после взлета. Он указал на факты, которые невозможно объяснить ничем иным, кроме как внезапным взрывом. Его смутило два подозрительных фактора - огромный разброс обломков самолета (15км) и крайне резкое прекращение полета сразу после взлета.
Другой эксперт, Вадим Лукашевич, также склоняется к версии о террористическом акте. Он сообщил, что если самолет начал разваливаться на части в воздухе, значит это разрушение спровоцировал взрыв - а это теракт.
При этом Александра Гольца настораживает факт слишком быстрого опровержения властями России версии о теракте:



Теги: Донбасс, теракт, самолет, крушение
 
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