Российский певец Кобзон должен был лететь роковым авиарейсом

25.12.2016 13:10

Депутат российской Госдумы и певец Иосиф Кобзон заявил, что мог быть на борту лайнера ТУ-154, который сегодня разбился под Сочи, пишет Диаолог UA.

Об этом артист лично заявил в комментарии российским СМИ.

Кобзон отметил, что должен был лететь вместе с ансамблем, который направлялся в Сирию. Он рассказал, что руководитель ансамбля Валерий Халилов просил Кобзона вылететь в Сирию указанным рейсом, однако сам Кобзон не смог принять участие в посещении российских военных на базе в Сирии из-за того, что должен был лететь на лечение.

Кобзон выразил соболезнования семьям погибших и назвал катастрофу самолета большой трагедией для российской культуры.

Журналисты напоминают, что трагедия произошла сегодня утром. Российские спасатели продолжают поисковые операции - ищут обломки лайнера и тела погибших в прибрежной акватории Черного моря.

На борту лайнера летел, практически, весь ансамбль имени Александрова и журналисты трёх российских каналов.