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Российский певец Кобзон должен был лететь роковым авиарейсом
Депутат российской Госдумы и певец Иосиф Кобзон заявил, что мог быть на борту лайнера ТУ-154, который сегодня разбился под Сочи, пишет Диаолог UA.
Об этом артист лично заявил в комментарии российским СМИ.
Кобзон отметил, что должен был лететь вместе с ансамблем, который направлялся в Сирию. Он рассказал, что руководитель ансамбля Валерий Халилов просил Кобзона вылететь в Сирию указанным рейсом, однако сам Кобзон не смог принять участие в посещении российских военных на базе в Сирии из-за того, что должен был лететь на лечение.
Кобзон выразил соболезнования семьям погибших и назвал катастрофу самолета большой трагедией для российской культуры.
Журналисты напоминают, что трагедия произошла сегодня утром. Российские спасатели продолжают поисковые операции - ищут обломки лайнера и тела погибших в прибрежной акватории Черного моря.
На борту лайнера летел, практически, весь ансамбль имени Александрова и журналисты трёх российских каналов.
Теги: Донбасс, спасение, рейс, Кобзон
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