- Гибель посла РФ в Турции и авиакатастрофа ТУ-154 будут иметь последствия для мирового сообщества - Грицак22:18
- В Интернете появились эксклюзивные кадры яркой вспышки рядом с Ту-154 в Сочи, после этого произошла катастрофа. ВИДЕО22:01
- "Сострадания и злорадства нет. Мне наплевать"- российский журналист20:07
- Папа Римский призвал к прекращению войны на Донбассе17:31
- Причиной катастрофы ТУ-154 стал теракт — версии специалистов17:15
- Крушение Ту-154 - это начало войны РФ с мусульманским миром - эксперт15:31
- Трамп и Путин будут договариваться о судьбе Порошенко — не о судьбе Украины14:15
- На борту разбившегося самолета был секретный груз, направляющийся в Сирию13:57
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- Российский певец Кобзон должен был лететь роковым авиарейсом13:10
"Сострадания и злорадства нет. Мне наплевать"- российский журналист
Эксперт и журналист из России Аркадий Бабченко в числе тех, кто достаточно едко и жестко высказал свое мнение по поводу падения в Черное море летевшего в Сирию сегодня 25 декабря военного самолета Минобороны РФ с 91 пассажиром на борту, пишет Диалог UA.
Комментируя данную авиакатастрофу он сразу признался, что когда узнал о случившемся, его посетило только одно чувство. Бабченко заявил, что ему наплевать, ни радости, ни злорадства он не испытывает, передает "Украинская служба 1492".
Издание приводит полную версию поста Бабченко в Facebook, в котором он объясняет свою позицию.
Рассуждая о масштабной катастрофе с таким большим количеством человеческих жертв, Бабченко замечает, что в некоторых странах, особенно в Украине и Сирии, где российские наемники намеренно уничтожали мирный народ, "влажной реакции" и пафосных комментариев по поводу того, что в катастрофе погибли простые артисты и журналисты, просто не поймут.
"Они просто пожмут плечами и отойдут в сторону. Им не нужно говорить о соболезнованиях тем, благодаря которым погибают мирные граждане его страны. Не нужно пояснять человеку, что штатный служащий Минобороны оккупационной армии, летевший давать концерт в только вчера разбомбленный Алеппо - ну просто вот работа у него такая, а что он мог сделать, он человек подневольный, приказали и полетел, а на самом деле он не виноват. Вот не объясните и все. С вами просто перестанут разговаривать. Так что эта рефлексия возможна только в России. Для всех остальных эти люди - однозначные враги. Ну или как минимум - пособники преступников. И все. И лучше, на самом-то деле, уже определиться, кто они и для тебя. На какой именно стороне и ты сам", - замечает Бабченко.
Теги: Донбасс, журналист, авиакатастрофа, мнение
- Председатель Донецкой облгосадминистрации пролил свет на "говнометчиков"
- Спасатели выясняют, кто оставил СМИ без информации об авиакатастрофе в Донецке
- После авиакатастрофы в Донецке журналисты "взбунтовались" против пресс-службы ГСЧС (ФОТО)
- На центр города рухнул вертолёт с журналистами (ФОТО + ВИДЕО)
- Российский журналист назвал выступление Путина в ООН одним словом - "лишнее"
- В "ДНР" попытались заткнуть журналистку, рассказавшую о позоре в Никишино
- Родинское отправляется в Новый год со старым мусором21:36
- Безответственные жители Покровска и Родинского забирают воду из систем отопления21:01
- В Славянске пенсионеры отдали 38 тысяч гривен за «спасение» внука20:34
- Поезда Мариуполь-Одесса не будет19:27
- В Мариуполе появились новые улицы19:12
- Мариуполь вновь пьет «старо-крымскую» воду18:51
- В "ЛНР" выплачивают зарплату фальшивыми рублями18:32
- Террористы в ярости: руководство запретило выдавать им зарплату в декабре18:06
- Боевики признают, что их поражение близко и посылают проклятия Путину17:49
- В Счастье украинской стороне переданы тела погибших бойцов16:59
- Гибель посла РФ в Турции и авиакатастрофа ТУ-154 будут иметь последствия для мирового сообщества - Грицак22:18
- В Интернете появились эксклюзивные кадры яркой вспышки рядом с Ту-154 в Сочи, после этого произошла катастрофа. ВИДЕО22:01
- Родинское отправляется в Новый год со старым мусором21:36
- Безответственные жители Покровска и Родинского забирают воду из систем отопления21:01
- Хоккей, танец часиков и много-много подарков. ВИДЕО20:50
- В Славянске пенсионеры отдали 38 тысяч гривен за «спасение» внука20:34
- "Сострадания и злорадства нет. Мне наплевать"- российский журналист20:07
- В Киеве задержаны титушки. ВИДЕО19:43
- Поезда Мариуполь-Одесса не будет19:27
- В Мариуполе появились новые улицы19:12
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Попросит ли Гуково защиты у ЛНР? ВИДЕО09:55
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Трамп и Путин будут договариваться о судьбе Порошенко — не о судьбе Украины
- Нардеп Савченко заявила, что в целях безопасности уезжает в Россию
- "Разборки по-ДНРовски": Захарченко якобы пристрелил "военноначальника", виновного в провале операции на Светлодарской дуге
- Светлодарская дуга - вся правда от участника боев комбата с позывным "Купол" (ВИДЕО)
- Боевики признают, что их поражение близко и посылают проклятия Путину
- Удару подвергся "свежий" российский артдивизион, морг Енакиево забит трупами "ихтамнетов"
- Какие изменения ожидают украинцев с 1 января (ИНФОГРАФИКА)
- Дебальцево - "камуфляжники" без шевронов взламывают квартиры и выносят вещи
- "Все кто брал кредиты в ПриватБанке, теперь должны не "какому-то дяде", а это "долг перед Родиной" - "Квартал 95" внес свой вклад в "национализацию" Приватбанка (ВИДЕО)
- "У наших чувствительные потери, укры теснят" - экс-главарь "ДНР" Стрелков описал сегодняшний бой на линии Углегорск-Горловка