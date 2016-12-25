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"Сострадания и злорадства нет. Мне наплевать"- российский журналист

25.12.2016 20:07
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"Сострадания и злорадства нет. Мне наплевать"- российский журналист

Эксперт и журналист из России Аркадий Бабченко в числе тех, кто достаточно едко и жестко высказал свое мнение по поводу падения в Черное море летевшего в Сирию сегодня 25 декабря военного самолета Минобороны РФ с 91 пассажиром на борту, пишет Диалог UA.
Комментируя данную авиакатастрофу он сразу признался, что когда узнал о случившемся, его посетило только одно чувство. Бабченко заявил, что ему наплевать, ни радости, ни злорадства он не испытывает, передает "Украинская служба 1492".
Издание приводит полную версию поста Бабченко в Facebook, в котором он объясняет свою позицию.
Рассуждая о масштабной катастрофе с таким большим количеством человеческих жертв, Бабченко замечает, что в некоторых странах, особенно в Украине и Сирии, где российские наемники намеренно уничтожали мирный народ, "влажной реакции" и пафосных комментариев по поводу того, что в катастрофе погибли простые артисты и журналисты, просто не поймут.
"Они просто пожмут плечами и отойдут в сторону. Им не нужно говорить о соболезнованиях тем, благодаря которым погибают мирные граждане его страны. Не нужно пояснять человеку, что штатный служащий Минобороны оккупационной армии, летевший давать концерт в только вчера разбомбленный Алеппо - ну просто вот работа у него такая, а что он мог сделать, он человек подневольный, приказали и полетел, а на самом деле он не виноват. Вот не объясните и все. С вами просто перестанут разговаривать. Так что эта рефлексия возможна только в России. Для всех остальных эти люди - однозначные враги. Ну или как минимум - пособники преступников. И все. И лучше, на самом-то деле, уже определиться, кто они и для тебя. На какой именно стороне и ты сам", - замечает Бабченко.



Теги: Донбасс, журналист, авиакатастрофа, мнение
 
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