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В России произошла страшная авиакатастрофа. Среди погибших предположительно Доктор Лиза
По уточненным данным на борту потерпевшего крушение в Черном море самолета Ту-154, принадлежавшего Минобороны РФ, было 83 пассажира и 7 членов экипажа. Среди них могла находиться Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, пишет Донбасс UA.
Это пока неподтвержденные данные, но друзья медика констатируют, что не могут дозвониться к ней на мобильный, после того, как стало известно о крушении самолета, телефон Глинки недоступен, пишет "Российский Диалог".
Глинка могла быть в составе тех пассажиров, которые сегодня 25 декабря рано утром вылетели в Сирию на военную базу РФ, расположенную в Латакии. По подтвержденным данным самолет рухнул в Черном море.
Российский публицист и блогер Рустем Адагамов также сообщил, что не может дозвониться на мобильный Глинки.
Кроме того известно, что на борту Ту-154 были российские журналисты.
Подтверждено, что это трое сотрудников Первого канала. Среди тех, кто находился на борту самолета были корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.
Ранее сообщалось, что Ту-154 пропал с экранов радаров примерно через 20 минут, как стало известно, что он полетел на дозаправку в Сочи.
Позже стало известно, что он потерпел крушение вблизи побережья Сочи. Минобороны РФ подтвердило факт крушения.
Теги: Россия, Донбасс, доктор, авиакатастрофа
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