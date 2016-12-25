В России произошла страшная авиакатастрофа. Среди погибших предположительно Доктор Лиза

25.12.2016 09:40

По уточненным данным на борту потерпевшего крушение в Черном море самолета Ту-154, принадлежавшего Минобороны РФ, было 83 пассажира и 7 членов экипажа. Среди них могла находиться Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, пишет Донбасс UA.

Это пока неподтвержденные данные, но друзья медика констатируют, что не могут дозвониться к ней на мобильный, после того, как стало известно о крушении самолета, телефон Глинки недоступен, пишет "Российский Диалог".

Глинка могла быть в составе тех пассажиров, которые сегодня 25 декабря рано утром вылетели в Сирию на военную базу РФ, расположенную в Латакии. По подтвержденным данным самолет рухнул в Черном море.

Российский публицист и блогер Рустем Адагамов также сообщил, что не может дозвониться на мобильный Глинки.

Кроме того известно, что на борту Ту-154 были российские журналисты.

Подтверждено, что это трое сотрудников Первого канала. Среди тех, кто находился на борту самолета были корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

Ранее сообщалось, что Ту-154 пропал с экранов радаров примерно через 20 минут, как стало известно, что он полетел на дозаправку в Сочи.

Позже стало известно, что он потерпел крушение вблизи побережья Сочи. Минобороны РФ подтвердило факт крушения.