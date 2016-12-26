Глава аппарата Игоря Сечина найден мертвым в машине в центре Москвы

26.12.2016 19:20

Глава аппарата президента «Роснефти» Игоря Сечина Олег Еровинкин скончался в автомобиле в центре Москвы. Как сообщает znak.com, тело 61-летнего сотрудника РН обнаружили в центре столицы сегодня утром. Причины гибели выясняют следователи.

«Экспертизу по причинам смерти будут проводить сотрудники ФСБ. Скорая констатировала смерть Олега Еровинкина», - рассказал источник издания. На месте работает следственно-оперативная группа.

Известно, что Еровинкин давно работает с Игорем Сечиным. В мае 2008 года премьер-министр РФ Владимир Путин назначил Еровинкина руководителем секретариата Сечина, который на тот момент занимал пост зампредседателя правительства.

В компании подтвердили факт смерти Еровинкина. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев предположил, что тот умер из-за проблем с сердцем.