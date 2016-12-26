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Глава аппарата Игоря Сечина найден мертвым в машине в центре Москвы
Глава аппарата президента «Роснефти» Игоря Сечина Олег Еровинкин скончался в автомобиле в центре Москвы. Как сообщает znak.com, тело 61-летнего сотрудника РН обнаружили в центре столицы сегодня утром. Причины гибели выясняют следователи.
«Экспертизу по причинам смерти будут проводить сотрудники ФСБ. Скорая констатировала смерть Олега Еровинкина», - рассказал источник издания. На месте работает следственно-оперативная группа.
Известно, что Еровинкин давно работает с Игорем Сечиным. В мае 2008 года премьер-министр РФ Владимир Путин назначил Еровинкина руководителем секретариата Сечина, который на тот момент занимал пост зампредседателя правительства.
В компании подтвердили факт смерти Еровинкина. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев предположил, что тот умер из-за проблем с сердцем.
Фото: zampolit.com/
Теги: Донбасс, Москва, смерть, аппарат Илизарова, главврач, Роскосмос
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