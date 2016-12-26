Катастрофа российского военного самолета Ту-154 - появилась новая версия

26.12.2016 10:48

Причиной гибели российского военного самолета Ту-154 мог стать санкционированный кремлевским руководством умышленный подрыв борта. Об этом написал российский полковник-десантник Валерий Гратов на своей странице в "Фейсбуке" со ссылкой якобы на источник в военных кругах РФ, сообщает "Остров".



"Существует еще одна неофициальная версия от моих коллег. Самолет взорвали намеренно! Так как борт принадлежал МО #РФ и досмотр проходит более лояльно "для своих", то пронести бомбу на борт было не сложно. Теракт был санкционирован сверху, поэтому, даже не имея черных ящиков, в СМИ сразу стали разгонять заявления, что крушение было связано с технической неисправностью или ошибкой пилота", - пишет он.



По словам Гратова, "заказ, вероятно, поступил из администрации Президента (возможно, сам Президент не был проинформирован об этом, #Сурков известен своими подлянками и манипуляциями в плане слива), исполнителями, скорее всего были люди #Кадыров'а. Трудно судить был ли это смертник, или бомбу пронесли и оставили на борту".



"В среде силовиков зреет раскол, так как не все готовы идти по трупам своих граждан и выполнять беспрекословно указания на ликвидацию соотечественников ради картинки в СМИ или политических интриг. Я также глубоко возмущен, у меня нет оснований не доверять боевым побратимам и коллегам. Все слишком далеко зашло", - заявляет десантник.

Официальные власти РФ настаивают на технической неисправности самолета или ошибке пилота в качестве причины крушения борта.

Видео со вспышкой от вероятного взрыва российского Ту-154 над Черным морем появилось в сети. Соответствующее видео обнародовано с веб-камеры на пляже "Огонек" в Адлере.

Напомним, самолет Министерства обороны Российской Федерации "Ту-154" пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. Позже личные вещи пассажиров и обломки самолета были обнаружены в море на расстоянии около 14-16 км от берега. Все 92 человека, находившиеся на борту самолета, погибли.



