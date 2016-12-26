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Катастрофа российского военного самолета Ту-154 - появилась новая версия
Причиной гибели российского военного самолета Ту-154 мог стать санкционированный кремлевским руководством умышленный подрыв борта. Об этом написал российский полковник-десантник Валерий Гратов на своей странице в "Фейсбуке" со ссылкой якобы на источник в военных кругах РФ, сообщает "Остров".
"Существует еще одна неофициальная версия от моих коллег. Самолет взорвали намеренно! Так как борт принадлежал МО #РФ и досмотр проходит более лояльно "для своих", то пронести бомбу на борт было не сложно. Теракт был санкционирован сверху, поэтому, даже не имея черных ящиков, в СМИ сразу стали разгонять заявления, что крушение было связано с технической неисправностью или ошибкой пилота", - пишет он.
По словам Гратова, "заказ, вероятно, поступил из администрации Президента (возможно, сам Президент не был проинформирован об этом, #Сурков известен своими подлянками и манипуляциями в плане слива), исполнителями, скорее всего были люди #Кадыров'а. Трудно судить был ли это смертник, или бомбу пронесли и оставили на борту".
"В среде силовиков зреет раскол, так как не все готовы идти по трупам своих граждан и выполнять беспрекословно указания на ликвидацию соотечественников ради картинки в СМИ или политических интриг. Я также глубоко возмущен, у меня нет оснований не доверять боевым побратимам и коллегам. Все слишком далеко зашло", - заявляет десантник.
Фото: https://ria.r
Теги: Россия, Донбасс, самолет, Прикарпатье, крушение, версия
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