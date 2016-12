Умер легендарный Джордж Майкл, исполнитель хита "Last Christmas" (ВИДЕО)

26.12.2016 06:58

Британский певец, исполнитель хита "Last Christmas" Джордж Майкл умер на Рождество в кругу родных и близких. Смерть 53-летнего музыканта констатировали врачи, 25 декабря, в частном доме Джорджа Майкла в графстве Оксфордшир. Его родственники отказываются говорить о причинах смерти и просят уважать их частную жизнь.

Мировые звезды и политики выражают скорбь в связи с кончиной иконы поп-музыки.

"Очень грустно слышать новости о Джордже Майкле. Невероятный талант, который нес радость миллионам своей музыкой", - написал мэр Лондона Садик Хан на своей странице в Twitter.

Певец Элтон Джон рассказал, что находится в глубоком шоке из-за новости о смерти Майкла. В Instagram артист опубликовал сообщение, в котором рассказал, что потерял друга.

Одноклассник певца и его напарник по коллективу Wham! Эндрю Риджли написал: "Сердце разрывается при вести о потере моего любимого друга. Не только у меня, но и у его друзей, у всего мира музыки и, вообще, у всего мира".

Поклонники по всему миру преисполнены горем от известия о кончине британского певца.

Представитель фан-клуба Майкла в Лондоне 24-летний Эндрю Лоуи рассказал, что смерть артиста была для него полной неожиданностью.

"Сейчас тяжело, что-либо сказать. Тяжело в это поверить. Сначала я увидел в Facebook, потом мы созвонились с подругой", - рассказал Лоуи.

Фанат назвал смерть исполнителя хита "Последнее Рождество" (Last Christmas) "зловещем" стечением обстоятельств.

Анна, которая представляет фан-базу из Украины и является администратором самого большого сообщества о Майкле в ВК, также рассказала 112.uа, что находится в состоянии шока.

"Давайте позже, я сейчас пока не в реальности, в шоке", - заявил она.

Другой фанат, Ильяс рассказал, что у клуба были планы собраться, "но не по кончине". В данный момент фанаты делаться переживаниями в соцсетях.

"Ну вы знаете, сколько людей, столько можно придумать версий. Мир выдает такие случайности, но когда они случаются со знаменитыми людьми такого уровня - конечно все очень мистично. Я уж не говорю о своей личной ситуации. Очень много стечений обстоятельств. Я лично вообще не мог ожидать, что сэр Майкл так внезапно нас покинет", - рассказал Ильяс.

Настоящее имя британской поп-легенды Гиоргиос Кириакос. Будущий певец родился летом 1963 года в Лондоне в семье ресторатора и танцовщицы.

В школе, где Джордж был лучшем диджеем на вечеринках, знакомиться с Эндрю Риджли. Оба мечтали о мировой сцене, поэтому сойтись в общем деле им было достаточно легко.

В начале 80-х Майкл и Риджли создают группу под названием "The Executive", однако коллектив долго не продержался и в итоге музыканты решили выступать дуэтом. С этого момента начинается история знаменитого проекта "Wham!", созданный Джорджем Майклом и Эндрю Риджли.

"Wham!" был на волне 80-х, такие синглы, как "Wake Me Up Before You Go Go" были на вершине британских чартов, а сингл "Last Christmas" стал символом Рождества во всем мире.

В июле 2007 года Джордж рамках своего мирового тура 25 live дает концерт в Киеве, , пишет 112.ua.

