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Жители российской глубинки чуть на подавили друг друга из-за бесплатной газировки Coca-Cola (ВИДЕО)
26.12.2016 21:51
Жители российской Уфы устроили давку в очереди за бесплатными банками газированного напитка Coca-Cola, передает informat.com.ua.
Толпа образовалась из-за прибытия в город "Рождественского каравана" Coca-Cola. Несмотря на то, что на месте дежурили полицейские, они не смогли удержать детей, которые бежали за грузовиками.
Фото: www.u7a.ru/
Теги: Россия, Донбасс, Уфа, бесплатно, житейская история, кокаин, давка
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