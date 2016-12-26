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Жители российской глубинки чуть на подавили друг друга из-за бесплатной газировки Coca-Cola (ВИДЕО)

26.12.2016 21:51
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Жители российской глубинки чуть на подавили друг друга из-за бесплатной газировки Coca-Cola (ВИДЕО)

Жители российской Уфы устроили давку в очереди за бесплатными банками газированного напитка Coca-Cola, передает informat.com.ua.

Толпа образовалась из-за прибытия в город "Рождественского каравана" Coca-Cola. Несмотря на то, что на месте дежурили полицейские, они не смогли удержать детей, которые бежали за грузовиками.


Фото: www.u7a.ru/

Теги: Россия, Донбасс, Уфа, бесплатно, житейская история, кокаин, давка
 
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