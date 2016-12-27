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Бойфренд Джорджа Майкла впервые прокомментировал смерть певца

27.12.2016 11:22
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Бойфренд Джорджа Майкла впервые прокомментировал смерть певца

25 декабря скончался певец Джордж Майкл. Пока звездные друзья скончавшегося в возрасте 53 лет от сердечного приступа Джорджа Майкла выражали свои соболезнования, родные и близкие певца не спешили комментировать трагедию.

Однако бойфренд Майкла Фади Фаваз все же не мог не поделиться своими переживаниями. "Это Рождество я никогда не забуду. Я нашел своего партнера мертвым...мирно лежащим в постели. Я никогда не перестану скучать по тебе",- написал на своей страничке в Twitter Фаваз.

Фади изменил фотографию своего профиля: теперь на его аватарке снимок, на котором он целует Джорджа Майкла в щеку, а в подписи фраза "Я никогда не перестану скучать по тебе".

Джордж Майкл и звездный стилист-парикмахер Фади Фаваз начали встречаться осенью 2011 года. До этого певец почти 15 лет состоял в отношениях с Кенни Госсом. 

 

Источник: segodnya.ua.



Теги: Донбасс, певец, звезда, умерший
 
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