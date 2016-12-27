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Физик подсчитал все снежинки в мире
Ученый заверил, что обнаружить две идентичные снежинки практически невозможно.
Американский физик Джон Нельсон из Университета штата Аризона оценил число возможных типов снежинок, которые могут существовать на планете.
В январе 2017 года он планирует посвятить этой теме подробную статью в издании Popular Mechanics.
По словам физика, возможное количество различных снежинок, существующих в природе, определяется числом с 768 нулями. Нельсон полагает, что обнаружить две идентичные снежинки практически невозможно.
Физик отметил, что снежинка представляет собой снежный или ледяной кристалл, чаще всего имеющий форму шестиугольной пластины. Как правило, снежинка образуется при сильных морозах во время десублимации — перехода водяного пара сразу в твердое состояние, минуя жидкую фазу.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Донбасс, физика, снежинка
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