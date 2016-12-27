Япония присоединится к Сибири, а та – к Северной Америке: прогнозы геологов

27.12.2016 10:10

Ученые уверены, что разошедшиеся около 2 миллиардов лет назад материки снова сформируют один большой суперконтинент.

Сибирская платформа (кратон), которая сейчас занимает большую часть Сибири, медленно движется навстречу платформе Северной Америки, а Японский архипелаг постепенно приближается к России, сообщают специалисты иркутского Института земной коры, – передает РИА Новости.

Существующие технологии и знания позволяют делать прогнозы о том, как будут двигаться литосферные плиты и их фрагменты в ближайшие 250 миллионов лет. Ученые уверены, что за этот срок разошедшиеся около 2 миллиардов лет назад материки снова сформируют один большой суперконтинент.

По словам специалистов, около 600 миллионов лет назад Сибирская платформа отделилась от Северной Америки, между ними "раскрылся" палеоазиатский океан, то есть начались геологические процессы, которые привели к современному положению материков на Земле.

"Проведенные исследования показали, что гипотеза, которая ранее в мире утвердилась, не имеет права на существование. В Архее 2,5 миллиарда лет назад Сибирского кратона не существовало в том виде, как он рисуется на реконструкциях. Это были разрозненные микроплиты, и объединение этих блоков в единую структуру, которая сейчас называется Сибирским кратоном, произошло на рубеже 1,9 миллиарда лет", — рассказал ученый.

Источник: segodnya.ua.