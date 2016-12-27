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Крушение Ту-154: следствие сменило главную версию

27.12.2016 09:20
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Крушение Ту-154: следствие сменило главную версию

В силовых структурах озвучили приоритетную версию крушения самолета Ту-154.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Так, по данным издания, главной версией сейчас является попадание в двигатель посторонних предметов.
Напомним, накануне в ФСБ озвучили четыре версии: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Ранее сообщалось о найденных бортовых самописцах.

Напомним, самолет рухнул в Черное море 25 декабря. На его борту находились 92 человека — военнослужащие, артисты знаменитого ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных на авиабазе Хмеймим в Сирии, девять журналистов и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).

Источник:  politeka.net.
 
 


Теги: Донбасс, самолет, авиакатастрофа, крушение
 
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