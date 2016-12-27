Крушение Ту-154: следствие сменило главную версию

27.12.2016 09:20

В силовых структурах озвучили приоритетную версию крушения самолета Ту-154.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Так, по данным издания, главной версией сейчас является попадание в двигатель посторонних предметов.

Напомним, накануне в ФСБ озвучили четыре версии: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Ранее сообщалось о найденных бортовых самописцах.

Напомним, самолет рухнул в Черное море 25 декабря. На его борту находились 92 человека — военнослужащие, артисты знаменитого ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных на авиабазе Хмеймим в Сирии, девять журналистов и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).