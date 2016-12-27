Лукашенко окончательно расссорился с Путиным

27.12.2016 20:10

Лукашенко не приехал не только на встречу с Путиным, но также отказался от проходивших в понедельник «совмещенных» саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Санкт-Петербурге.

Од этом пишут российские СМИ, передает Русский еврей.

Такой демарш стал возможен в результате серьезных разногласий руководителей двух государств. Сам же Лукашенко, оставшись в Минске, провел совещание «По обеспечению безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздников». Подразумевалось, что эту проблему силовые структуры сами решить никак не могут и что она настолько требует президентского вмешательства, что ради этого стоит пропустить саммиты ОДКБ и ЕАЭС (правда, праздники в стране уже вовсю идут, ведь в Белоруссии католическое Рождество - государственный праздник).

Камнем преткновения стал не только общий "таможенный кодекс" стран-участниц ЕАЭС, но и "странное" перемещение войск РФ в Беларусь, включая значительное число боеприпасов и вооружений. Отдельно стоит и вопрос поставок газа и нефти в Беларусь.

Что касается "военной составляющей" - Беларусь ее полностью проигнорировала. Так, на саммите ОДКБ сегодня должен был быть избран новый генеральный секретарь этого военного союза - глава Белоруссии вполне мог бы принять участие в этом процессе. Однако Беларусь от участия демонстративно отказалась.

По мнению экспертов «Газеты.Ru», в данном случае переплелись как многочисленные экономические конфликты между Минском и Москвой, так и неприязненные отношения между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко - во многом как раз этими конфликтами и вызванные.

«Последнее время Лукашенко сознательно накручивал ситуацию с Россией. Это видно по многим его высказываниям, в частности в отношении Данкверта. Ранее ему иногда удавалось таким способом переломить ситуацию в свою пользу. Теперь это не удалось. Судя по всему, ему не была обещана даже встреча тет-а-тет с Путиным, - говорит белорусский экономист и политик Лев Марголин. - Более того, нефтегазовый спор тоже обещают перевести в юридическую плоскость.

Источник: from-ua.com.