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Лукашенко окончательно расссорился с Путиным
Лукашенко не приехал не только на встречу с Путиным, но также отказался от проходивших в понедельник «совмещенных» саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Санкт-Петербурге.
Од этом пишут российские СМИ, передает Русский еврей.
Такой демарш стал возможен в результате серьезных разногласий руководителей двух государств. Сам же Лукашенко, оставшись в Минске, провел совещание «По обеспечению безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздников». Подразумевалось, что эту проблему силовые структуры сами решить никак не могут и что она настолько требует президентского вмешательства, что ради этого стоит пропустить саммиты ОДКБ и ЕАЭС (правда, праздники в стране уже вовсю идут, ведь в Белоруссии католическое Рождество - государственный праздник).
Камнем преткновения стал не только общий "таможенный кодекс" стран-участниц ЕАЭС, но и "странное" перемещение войск РФ в Беларусь, включая значительное число боеприпасов и вооружений. Отдельно стоит и вопрос поставок газа и нефти в Беларусь.
Что касается "военной составляющей" - Беларусь ее полностью проигнорировала. Так, на саммите ОДКБ сегодня должен был быть избран новый генеральный секретарь этого военного союза - глава Белоруссии вполне мог бы принять участие в этом процессе. Однако Беларусь от участия демонстративно отказалась.
По мнению экспертов «Газеты.Ru», в данном случае переплелись как многочисленные экономические конфликты между Минском и Москвой, так и неприязненные отношения между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко - во многом как раз этими конфликтами и вызванные.
«Последнее время Лукашенко сознательно накручивал ситуацию с Россией. Это видно по многим его высказываниям, в частности в отношении Данкверта. Ранее ему иногда удавалось таким способом переломить ситуацию в свою пользу. Теперь это не удалось. Судя по всему, ему не была обещана даже встреча тет-а-тет с Путиным, - говорит белорусский экономист и политик Лев Марголин. - Более того, нефтегазовый спор тоже обещают перевести в юридическую плоскость.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, Путин, ссора, Лукашенко
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