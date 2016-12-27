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Минтранс РФ: Обнаруженный черный ящик Ту-154 фиксировал все до последнего момента
Доставленный в Москву самописец с самолета Ту-154, который потерпел катастрофу в Черном море, фиксировал параметры работы воздушного судна вплоть до его разрушения. Об этом сообщил глава минтранса РФ Максим Соколов, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Специалисты уже приступают к расшифровке записи накопителя информации", - сказал он.
Министр добавил, что информация с самописца будет очень важна для следствия и поможет выяснить причины аварии.
Также М.Соколов подтвердил, что во время спасательной операции были обнаружены фрагменты самолета - фюзеляжа, двигателя и других конструктивных элементов. Все обломки спасатели поднимут со дна и доставят на берег.
"Самолет развалился на несколько фрагментов, поэтому говорить о какой-то основной части, наверное, сейчас невозможно", - сказал М.Соколов.
Кроме того, министр напомнил, что теракт не входит в перечень основных версий катастрофы. Причинами трагедии могли стать попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования или техническая неисправность самолета.
Напомним, 25 декабря утром при вылете из Сочи потерпел крушение военно-транспортный самолет Ту-154. Он должен был доставить в Сирию Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, известную как "доктор Лиза ". Самолет упал в море через считанные минуты после взлета. Погибли все, кто находился на борту, - 92 человека. Причины катастрофы устанавливаются.
Источник: from-ua.com.
Теги: Россия, Донбасс, авиакатастрофа, черный ящик
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