Минтранс РФ: Обнаруженный черный ящик Ту-154 фиксировал все до последнего момента

27.12.2016 18:25

Доставленный в Москву самописец с самолета Ту-154, который потерпел катастрофу в Черном море, фиксировал параметры работы воздушного судна вплоть до его разрушения. Об этом сообщил глава минтранса РФ Максим Соколов, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Специалисты уже приступают к расшифровке записи накопителя информации", - сказал он.

Министр добавил, что информация с самописца будет очень важна для следствия и поможет выяснить причины аварии.

Также М.Соколов подтвердил, что во время спасательной операции были обнаружены фрагменты самолета - фюзеляжа, двигателя и других конструктивных элементов. Все обломки спасатели поднимут со дна и доставят на берег.

"Самолет развалился на несколько фрагментов, поэтому говорить о какой-то основной части, наверное, сейчас невозможно", - сказал М.Соколов.

Кроме того, министр напомнил, что теракт не входит в перечень основных версий катастрофы. Причинами трагедии могли стать попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования или техническая неисправность самолета.

Напомним, 25 декабря утром при вылете из Сочи потерпел крушение военно-транспортный самолет Ту-154. Он должен был доставить в Сирию Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, известную как "доктор Лиза ". Самолет упал в море через считанные минуты после взлета. Погибли все, кто находился на борту, - 92 человека. Причины катастрофы устанавливаются.

Источник: from-ua.com.