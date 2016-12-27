Московский стрелок взял заложников

27.12.2016 09:15

Житель Москвы, который открыл стрельбу в жилом доме и ранил трех полицейских, укрылся в квартире своей соседки и взял женщину в заложники.

Об этом сообщила официальный представитель московского главка Следственного комитета России Юлия Иванова, передает «Интерфакс».

«Следователи и сотрудники полиции предпринимают меры по освобождению женщины и задержанию подозреваемого», — добавила Иванова.

Она подтвердила данные о том, что мужчина ранил трех полицейских, проводивших обыски в жилом доме по улице Ельнинской, и находившихся рядом двух работников коммунальных служб. Пострадавших доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника полиции» и «Захват заложников».

Источник: politeka.net.