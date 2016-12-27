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Николас Кейдж собирается подавать в суд на законную жену

27.12.2016 07:50
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Николас Кейдж собирается подавать в суд на законную жену

Элис Ким, законная супруга Николаса Кейджа, в самое ближайшее время может быть вызвана в суд по иску своего мужа, информирует replyua.net со ссылкой на западные таблоиды. 

Николас Кейдж заявил о том, что будет добиваться единоличной опеки над общим сыном Кал-Элом Копполой-Кейджем, которому сейчас одиннадцать лет. Супруги пока состоят в законном браке, однако разлады в семье начались несколько месяцев назад. В январе появилась информация, что Николас и Элис будут жить раздельно. Супруги повременили с разводом, заявив, что это негативно отразится на психике ребенка, поскольку он находится в самом опасном возрасте. При этом долгое время Кейдж вообще не говорил о личной жизни, чтобы слухи не просочились в желтую прессу, однако недавно стало известно, что актер подал иск против законной жены. 

Споры в семье начались после того, как Кейдж начали возить на съемки сына, и их не было дома длительное время, что очень не нравилось Элис. Она отобрала ребенка у отца и запрещает видеться. Представители Кейджа утверждают, что он пытался договориться мирно, однако Элис на уступки не идет. Кейдж уверен, что сможет добиться единоличной опеки. 

 

Источник: replyua.net.



Теги: Донбасс, жена, актер, суд
 
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