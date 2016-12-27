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Путин надавал громких обещаний Крыму
Президент РФ Владимир Путин заявил, что решил все проблемы с энергоснабжением аннексированного Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает Politeka.
По слова Путина, на полуостров поступил российский магистральный газ — по газопроводу «Краснодарский край – Крым». Он уверен, это позволит создать новую обстановку с точки зрения развития всего экономического и рекреационного комплексов.
Ведомство также сообщает, что в этом году Россия проложила один энергомост — на полуостров подается электроэнергия в объёме 800 мегаватт.
Российских президент пообещал жителям оккупированного Федерацией Крыма, что на базе поступающего на полуостров газа построят к 2018 году две электростанции мощностью по 470 мегаватт.
«Они с лихвой покроют все текущие потребности и создадут перспективный задел на развитие экономики и социальной сферы Крыма и Севастополя», — уверен Путин.
Истчник: politeka.net.
Теги: Донбасс, Путин, Крым
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