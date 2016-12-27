Путин надавал громких обещаний Крыму

27.12.2016 16:10

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решил все проблемы с энергоснабжением аннексированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает Politeka.

По слова Путина, на полуостров поступил российский магистральный газ — по газопроводу «Краснодарский край – Крым». Он уверен, это позволит создать новую обстановку с точки зрения развития всего экономического и рекреационного комплексов.

Ведомство также сообщает, что в этом году Россия проложила один энергомост — на полуостров подается электроэнергия в объёме 800 мегаватт.

Российских президент пообещал жителям оккупированного Федерацией Крыма, что на базе поступающего на полуостров газа построят к 2018 году две электростанции мощностью по 470 мегаватт.

«Они с лихвой покроют все текущие потребности и создадут перспективный задел на развитие экономики и социальной сферы Крыма и Севастополя», — уверен Путин.

Истчник: politeka.net.