Россия пустила газ в Крым

27.12.2016 13:48

Как заявил Путин, за четыре года в оккупированном Крыму должно быть построено и реконструировано 70 км магистральных газопроводов.

Президент России Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы оккупированного Россией полуострова к магистральным газопроводам РФ.

"Это еще одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу", – заявил Путин в ходе церемонии запуска газопровода.

Назвав сегодняшнее событие очередным важным шагом в развитии Крыма, Путин добавил, что на базе поступающего газа на полуострове в 2017-2018 году будут построены две электростанции мощностью по 470 мегаватт, которые закроют текущие потребности в электроэнергии.

Как заявил президент России, за четыре года в Крыму должно быть построено и реконструировано 70 км магистральных газопроводов и 2,5 тыс. км межпоселковых газопроводов и восемь газоперекачивающих станций.

"Мы все вместе с региональными властями, муниципальными, с федеральными органами власти сделаем все для того, чтобы газ дошел до конечного потребителя как можно быстрее", – сказал Путин.

Запуск газопровода позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей Крыма при условии интеграции газопровода в существующую газотранспортную систему полуострова.

Общая протяженность газопровода составляет 358,7 км, включая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также газопровод-отвод на Симферополь протяженностью 27,3 км.

Как сообщалось, в результате аннексии Крыма Россией в 2014 году украинская компания "Черноморнефтегаз" потеряла свои основные активы (например, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

Замминистра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила, что Украина подала иск против России, чтобы заставить страну-агрессора компенсировать понесенные убытки от добычи украинских ресурсов (нефти и газа) на шельфе Азовского и Черного морей, а также экологические последствия хозяйственной деятельности российских компаний.

Источник: segodnya.ua.



