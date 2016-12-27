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Россиян косит новый штамм ВИЧ

27.12.2016 18:10
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Россиян косит новый штамм ВИЧ

В России появился новый опасный штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в результате смешения ранее доминировавшего в РФ штамма и нового агента из Центральной Азии.

Об этом заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского (Москва) Эдуард Карамов во время заседания президиума Российской академии наук, передает ТАСС.

Карамов отметил, что в России господствует иной штамм ВИЧ, чем в Западной Европе, США, Африке и Китае. Однако, говорит он, сейчас в РФ пришел из Средней Азии новый вирус AG, смешавшийся с основным российским штаммов ВИЧ A1, в результате чего образовался новый штамм A63, который значительно опаснее "родителей".

Эдуард Карамов подчеркнул, что новый штамм ВИЧ "заразил огромное количество людей", но он не стал называть конкретные цифры.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Россия, Донбасс, ВИЧ
 
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