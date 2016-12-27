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Скандал в Европе: Дания платит боевикам ИГИЛ, воюющим в Сирии
Издание «Independent» сообщает, что Дания оказалась в центре масштабного скандала – выяснилось, что 34 ее гражданина, являющихся мусульманами и этническими сирийцами, присоединились к боевикам «Исламского государства» в Сирии, несмотря на что, она все еще продолжала выплачивать им пособия по безработице, - передает replyua.net.
Журналисты издания провели расследование и установили, что 34 боевика ИГИЛ, прибывших в Сирию в течение последнего года, все еще сохраняют гражданство Дании. Кроме того, 32 из них продолжают получать в Дании государственное пособие по безработице – «kontanthjælp», а еще двое – частное пособие по безработице – «dagpenge», в значительной мере субсидируемое Министерством труда.
В ответ на вопросы журналистов министр труда Дании Troels Lund Poulsen заявил: «Это абсолютно неприемлемо. Это должно немедленно прекратиться». Министр добавил, что ему уже известно о 29 боевиках ИГИЛ, отправившихся в Данию из Сирии, против которых были поданы иски о взыскании незаконно полученного пособия по безработице на общую сумму 672 000 датских крон. В то же время, он не объяснил, почему государство не пытается вернуть незаконно полученные выплаты другими 7 лицами.
Источник: replyua.net.
Теги: Донбасс, Дания, Сирия, ИГИЛ
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