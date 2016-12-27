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Слава Рабинович: В гибели пассажиров Ту-154 виноват Путин
Все эти люди не должны были лететь в Сирию, чтоб петь и плясать на останках погибших сирийцев, считает блогер.
Вылет российских пропагандистов и артистов в Сирию на Ту-154 являлся четкой пропагандистской спецоперацией Кремля, из-за которой погибли пассажиры самолета. Об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" российский финансист и блогер Слава Рабинович.
"Нужно сказать, что это был самолет минобороны, который летел на так называемую спецоперацию – провести предновогодний концерт в Алеппо. Как и любая спецоперация, она должна была быть покрыта мраком. Кремль послал в Сирию самолет с артистами, которые являются военнослужащими, а также своих пропагандистов. Об этом концерте никто ничего не должен был знать заранее. Абсолютно четкая пропагандистская спецоперация. А потом, когда этот концерт состоялся бы и был заснят кремлевскими телеканалами, его показали бы по телевизору. Это представили бы как "триумф" российской армии, "освободившей" Алеппо. А народонаселению РФ сказали бы – вот какая справедливая путинская армия", – заявил Рабинович.
Он считает, что все эти люди не должны были лететь в Сирию, чтоб петь и плясать на останках погибших сирийцев, тогда и не было бы авиакатастрофы.
"Вместо всей этой спецоперации произошла очередная ужасная трагедия. В этом виноват Путин и его "ОПГ" (организованная преступная группировка – ред.), так как военные вообще не должны были туда лететь. Если уж Россия и хотела бы нормализовать ситуацию в Сирии, то она должна была действовать в качестве постоянного члена Совбеза ООН в составе одной из двух коалиций. Одну из них возглавляют США, вторую – Саудовская Аравия. А РФ действует вне этих военных коалиций, причем варварскими способами, из-за которых погибло множество людей. Артисты на борту Ту-154 летели в Сирию, чтобы петь и плясать на останках погибших там детей", – подчеркнул Рабинович.
Как сообщалось, Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия).
В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира — ансамбль имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представитель благотворительной организации, военнослужащие и чиновники.
Сейчас основные версии, которые рассматривает ФСБ РФ – это неисправность самолета, попадание инородного тела в двигатель, ошибка пилота и некачественное топливо. Признаков теракта спецслужбы пока не обнаружили.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Донбасс, Путин, авиакатастрофа, гибель
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