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Станет ли Татарстан детонатором распада России?
27.12.2016 19:25
Экономическая ситуация, в которой оказалась Россия из-за своих недоимперских амбиций, с каждым годом всё ухудшается и ухудшается. Причём, общий коллапс финансовой системы не радует те регионы, которые до возбуждения обостренного "величия" очень даже неплохо жили. И среди подающих голос несогласия и более того - недовольства, Татарстан.
Итак, президент Татарстана Рустам Минниханов пошёл в атаку на Кремль, заявив, что бюджетная политика федеральных властей, заключающаяся в спонсировании успешными регионами отстающих, непродуманная и представляет собой банальную выкачку денег. В частности, Миннихарнова не порадовала перспектива слива дополнительных 8 млрд рублей от бюджета Татарстана в следующем году на "отстающих" соседей, в следствии чего сама республика уйдёт в минус.
Собственно, большой пожар начинается с малой искры и недовольство именно финансовыми аспектами, зачастую и становится причиной для появления этой искры. Кроме того, хотелось бы напомнить, что в 1992 году был проведён референдум о суверенитете Татарстана, по результатам которого был провозглашен государственный суверенитет республики, а уже 30 ноября 1992 года была введена новая Конституция Республики Татарстан, объявляющая его суверенным государством.
Однако, 19 апреля 2001 года Конституционный суд Российской Федерации признал положения о суверенитете Татарстана не соответствующими Конституции Российской Федерации и 19 апреля 2002 года Госсовет Татарстана принял новую редакцию Конституции республики, приведённую в соответствие с Конституцией РФ. Тем не менее, прецедент в истории республики есть и если и дальше будет развиваться ситуация не в пользу народа Татарстана, то мало ли, чем это всё может закончиться.
Наблюдаем!
zloy_odessit, "ИС-Юг"
Источник: sprotyv.info.
Теги: Россия, Донбасс, Татарстан
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