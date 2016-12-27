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Теракт в Берлине: водитель грузовика был застрелен за несколько часов до трагедии

27.12.2016 16:55
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Теракт в Берлине: водитель грузовика был застрелен за несколько часов до трагедии

Водитель из Польши Лукаш У., тело которого нашли в кабине врезавшегося в рождественскую ярмарку в Берлине грузовика, вероятно, был застрелен за несколько часов до нападения. Об этом пишет издание Bild, передает Гордон.

Таковы результаты вскрытия, сообщил изданию источник. Отмечается, что мужчина получил ранение в голову, в результате чего потерял много крови.

Ранее озвучивалась версия, что поляк мог быть еще в сознании в момент теракта и пытался вывернуть руль грузовика. Однако издание предполагает, что кровавые полосы на руле могли появится в результате столкновения тела с рулем после толчка.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, Берлин, трагедия, теракт
 
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