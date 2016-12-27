Умерла актриса Кэрри Фишер

27.12.2016 20:55

Несколькими днями ранее Фишер была госпитализирована после сердечного приступа.

Американская актриса Кэрри Фишер умерла 27 декабря, сообщает "Медуза".

Актрисе было 60 лет. О ее смерти сообщили родственники. Несколькими днями ранее Фишер была госпитализирована после сердечного приступа.

Отметим, Фишер известна исполнением роли принцессы Леи в фильмах "Звездные войны".

Источник: segodnya.ua.