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Умерла актриса Кэрри Фишер

27.12.2016 20:55
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Умерла актриса Кэрри Фишер

Несколькими днями ранее Фишер была госпитализирована после сердечного приступа.

Американская актриса Кэрри Фишер умерла 27 декабря, сообщает "Медуза".

Актрисе было 60 лет. О ее смерти сообщили родственники. Несколькими днями ранее Фишер была госпитализирована после сердечного приступа.

Отметим, Фишер известна исполнением роли принцессы Леи в фильмах "Звездные войны".

 

Источник: segodnya.ua.



Теги: Донбасс, Звездные войны, актриса
 
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