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В центре Нью-Йорка расстреляли репера

27.12.2016 08:18
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В центре Нью-Йорка расстреляли репера

В Бруклине 31-летний американский рэпер Трой Эйв получил два огнестрельных ранения - в голову и руку, однако остался жив.

Вооруженные люди напали на музыканта, когда он ехал на автомобиле Maserati. Стрелявший передвигался пешком и выпустил две пули в боковое стекло со стороны водителя, а затем скрылся, пишет New York Post. 

По информации издания, несмотря на ранения музыкант смог свернуть на обочину, затем покинул машину и самостоятельно пришел в больницу Брукдейл. Врачи считают, что потерпевший находится в стабильном состоянии. 

В данный момент по факту инцидента идет проверка. 

«Мальчик Трой Эйв все хорошо, - гласит подпись. - Счастливого Рождества».

 

Источник: comments.ua.



Теги: США, Донбасс, певец, Нью-Йорк, расстрел
 
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